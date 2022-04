Goldener Biennale-Löwe an britischen Pavillon von Sonia Boyce

Der Goldene Löwe für die beste Künstlerin in der Hauptausstellung "The Milk of Dreams" geht an die Afroamerikanerin Simone Leigh. An der Bildhauerin gibt es auf der Biennale buchstäblich kein Vorbeikommen - denn sie ist nicht nur in der kuratierten Hauptausstellung mit zwei Skulpturen vertreten, sondern gestaltete auch den Pavillon der USA. Der neoklassische Bau wurde dabei in ein afrikanisches Haus verwandelt; auch die davor und im Inneren platzierten monumentalen Skulpturen verbinden afrikanische Figurenverständnis mit modernistischen Formen.