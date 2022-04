Österreich Pavillon bei Biennale: Surrealistisches Retro-Pingpong

Die Anklänge an den Surrealismus und an Ideen, die in den 1970er Jahren von der Gegenkultur in den Mainstream sickerten, stehen im konzeptuellen Zentrum des österreichischen Biennale-Pavillons. In der Praxis ist dieser aber kein Zitatelehrpfad, sondern eine knallbunte Saalabfolge, in der die ausgeschnittenen und durchgewürfelten ästhetischen Ideen für eine durchaus erwünschte Quietschigkeit sorgen.

Wobei Knebl und Scheirl nicht nur aus Vintage-Wohnkatalogen und Stoffmusterbänden einer Heerschar Inneneinrichter zitieren, sondern nicht zuletzt voneinander: Die Künstler*innen, seit 2005 privat verpartnert, spielen permanentes ästhetisches Ideen-Pingpong.

Das Netz geht dabei direkt durch den symmetrisch aufgebauten Pavillon: In jeder Hälfte hat eine der beiden dann doch ihr Territorium. Wobei der zentrale Unterschied darin besteht, dass Scheirl Maler*in ist; ihre Installation ist ein begehbares Bild, aus gestaffelten Kulissenelementen aufgebaut, vorne lädt ein zur Seite gezogener Vorhang ganz klassisch zum Eintreten ein. Weiter hinten zeigen drei Leinwandbilder, die wiederum fließend zur Hintergrundtapete übergehen, Scheirls herausragende Fähigkeit, unterschiedlichste Modi der Malerei – vom Realismus bis zur gestischen Abstraktion – in einem Bild zu synthetisieren.

Knebl ist ihrerseits Arrangeur*in von Körpern, Skulpturen und Modekreationen – im Pavillon fallen etwa jene an den Surrealisten Hans Bellmer gemahnenden, aus üppigen Gliedmaßen bestehenden Skulpturen auf, die auf fließenden Sockelformen, entlehnt bei Designer Verner Panton, platziert sind. Aber auch Shirts mit „Atomkraft Nein Danke“-Logo oder jenem der Krautrockband CAN stechen ins Auge.