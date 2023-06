Golden Globes in neuer Hand: Rechte an Preisverleihung verkauft

Die Golden Globe Awards sind in neuer Hand: die Investmentfirma Eldridge und die Firma Dick Clark Productions (DCP) haben die Vermögenswerte vom Verband der Auslandspresse (HFPA/Hollywood Foreign Press Association) erworben. Das gab die HFPA am Montag (Ortszeit) bekannt. Die seit den 1940er-Jahren von in Hollywood ansässigen Auslandsjournalisten verliehenen Golden-Globe-Filmpreise werden damit nun von einer privaten, profitorientierten Organisation weitergeführt.

Bereits im vorigen Sommer hatten die HFPA-Mitglieder für das neue Unternehmensmodell gestimmt. Eine neue Stiftung - die Golden Globe Foundation - soll laut der Mitteilung die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortführen.