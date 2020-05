Langeweile und Lamento im Kinderheim

Das Positive vorweg: Es ist gut, richtig und wichtig, dass die Wiener Staatsoper unter der Direktion von Dominique Meyer auch Barockopern spielt. Es ist auch gut und richtig, dass man dafür Originalklangensembles einlädt. Vor allem dann, wenn diese so exzellent sind wie das Freiburger Barockorchester. Und es ist mehr als erfreulich, dass mit „Alceste“ (in der französischen Fassung) nach knapp 22 Jahren erstmals wieder eine Oper von Christoph Willibald Gluck im Haus am Ring gezeigt wird.