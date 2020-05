Diesmal ohne Kostüm-Tamtam

Gespielt wurden seine Werke immer wieder. Zur Zeit aber erleben die Werke des großen Opernreformators vor allem in Wien eine echte Renaissance. Erst vergangenen Februar war Christoph Willibald Glucks "Telemaco" im Theater an der Wien zu sehen; hier spielt man auch gerade eine sehr aufregende Interpretation der "Iphigénie en Aulide". In der Saison 2013/’14 folgt an der Wien die "Iphigénie en Tauride". Und die Staatsoper zeigt ab heute, Montag, Glucks 1767 in Wien uraufgeführte Oper "Alceste".

Neue Wege Gluck (geboren 1714 in der Oberpfalz, gestorben 1787 in Wien) war einer der bedeutendsten Komponisten der Vorklassik. In seinen Werken war er – im Gegensatz zu den damals in reinem Virtuosentum erstarrten Opern – um eine musikalische, emotionale Wahrhaftigkeit bemüht. Die Musik war nicht mehr Selbstzweck, sondern diente der Charakterisierung der Protagonisten und Konflikte.

So auch in "Alceste". Hier geht es um einen sterbenden König namens Admetos, der dank der Götter aber am Leben bleiben darf, wenn sich jemand an seiner Stelle opfert. Alceste, die Frau von Admetos, ist dazu bereit. Sie stirbt. Herkules aber ist darüber so gerührt, dass er sie errettet. Alceste und Admetos dürfen beide weiterleben.

Im Haus am Ring führt Christoph Loy Regie – die Produktion kommt aus Aix-en-Provence. Ivor Bolton leitet das Freiburger Barockorchester. Bühne: Dirk Becker. Véronique Gens singt (wie in Aix) die Titelpartie der Alceste. Joseph Kaiser ist König Admetos; Adam Plachetka gibt den Herkules . Weiters dabei: Benjamin Bruns, Clemens Unterreiner.