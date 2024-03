Gleichberechtigung in der Musikbranche: "Es gibt weniger Rollen für Frauen“

Ein Ziel des Abends ist, zu zeigen, dass die in der Unterhaltungsindustrie und auch in der Literatur gehegte Meinung, Frauen seien kein lukratives Publikum, weil sie weniger Geld haben, falsch ist.

Sie warnt aber, dass trotzdem noch sehr viel zu tun ist: „Man muss aufpassen, dass nicht der Eindruck entsteht, wir hätten schon Gleichberechtigung. Das ist nicht der Fall. Wenn ich an meinen Bereich und das Radio denke, sind Frauen stark unterrepräsentiert. Es gibt keine aktuelle Statistik, aber 2020 war das Verhältnis 5:1 für die Männer. Das heißt, es sind pro Stunde nur zwei Interpretinnen zu hören. Das ändert sich gerade ein bisschen, aber die Strukturen dahinter sind sehr träge.“

Musical-Darstellerin Ana Milva Gomes macht in ihrem Bereich die gleichen Erfahrungen: „Es gibt weniger Rollen für Frauen – speziell für mich als schwarze Frau. Und ich bin eine, die wirklich viele Rollen gespielt hat, die für weiße Frauen gedacht waren. Darauf bin ich auch stolz, aber was gespielt wird und welche Geschichten erzählt werden, entscheiden immer noch weiße Männer.“

Das sehen alle drei als das Kernproblem, das es am Weg zur Gleichstellung von Frauen zu lösen gilt. „Diese Gatekeeper sind die Barriere, auf die wir alle stoßen“, erklärt Regen. „Wenn tendenziell alte, weiße Männer darüber entschieden, welche Inhalte die Öffentlichkeit zu interessieren hat, welche Narrative wir erzählen, dann entscheiden sie für 100 % der Menschen, was relevant ist, haben aber nur 50 % des Erfahrungsschatzes in sich. Und natürlich ist für einen Mann im Patriarchat eine andere Geschichte erzählenswert, eine andere Herausforderung bewältigenswert, als für eine Frau, die sich in ihrer Realität abgebildet sehen will.“