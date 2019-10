Glawischnig: "Dann ist schon die nächste Hasswelle drübergegangen"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Erstmals nach ihrem Rückzug aus der Politik im Mai 2017 war die frühere Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Donnerstagabend in einem größeren Fernsehinterview zu sehen. Anlass war ihre erfolgreiche Klage, die Glawischnig noch vor ihrem Rücktritt gegen das soziale Netzwerk angestrengt hatte, nachdem sie in Postings beleidigt und unter anderem als "miese Volksverräterin" bezeichnet worden war. Das Oberlandesgericht Wien urteilte, dass der Konzern die entsprechenden Kommentare weltweit löschen und auch gleichlautende Beleidigungen offline nehmen muss. Der Oberste Gerichtshof schickte den Fall schließlich zum EU-Höchstgericht nach Luxemburg. Der EuGH hat nun entschieden, dass Facebook zur weltweiten Löschung von Hasspostings verpflichtet werden kann. Die Letztentscheidung liegt nun beim Obersten Gerichtshof (OGH).

Im "ZiB 2"-Interview sagte Glawischnig, es handle sich keineswegs um einen "symbolischen Akt". Sie habe mit der Musterklage eine "Klärung" herbeiführen wollen: "Welche Rechte hab ich jetzt tatsächlich?" Und das sei nun "eindeutig" geklärt worden.

Warum das Phänomen vor allem Frauen betreffe, beantwortete Glawischnig so: Viele betroffene Frauen würden sich eher zurückziehen. Sie wollte das nicht.

Wichtig sei ihr gewesen, dass die verpflichtende Löschung nicht erst Wochen später erfolge, "denn dann ist schon die nächste Hasswelle über dich drübergegangen". Es müsse "zeitnah" geschehen, also innerhalb von drei Tagen und "das ist schon eine schöne Sache".