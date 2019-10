Facebook muss nun weltweit Hass-Kommentare löschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die frühere Chefin der Grünen Eva Glawischnig

wurde auf Facebook beleidigt.

Daher klagte sie Facebook vor Gericht.

Sie reichte die Klage beim Europäischen Gerichtshof ein.

Der Europäische Gerichtshof prüft,

ob sich alle Mitgliedsländer an die Gesetze der EU halten.

Der Europäische Gerichtshof entschied am 3. Oktober,

dass Facebook Hass-Kommentare in Zukunft löschen muss.

Wenn die betroffene Person das verlangt und ein Gericht zustimmt,

muss Facebook den Hass-Kommentar weltweit löschen.

Im Moment können Kommentare, die in einem Land

gelöscht wurden, noch in anderen Ländern gesehen werden.

In Zukunft können alle Nutzer Facebook zwingen,

bestimmte Beiträge zu löschen.

Kommentare, die als beleidigend gelten,

müssen so von Facebook gelöscht werden.

Auch Kommentare, die gegen Gesetze verstoßen,

müssen gelöscht werden.