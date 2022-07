GIS-Debatte: Front gegen mehr Geld für den ORF

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), wonach der kostenlose Empfang der ORF-Programme über das Internet verfassungswidrig ist, beschäftigte auch am Tag danach Politik und Marktteilnehmer. Denn nun muss die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen auf neue Beine gestellt werden. Dafür hat der Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2023.

In der Regierung vor allem gefordert ist das ÖVP-geführte Medienministerium von Susanne Raab, wo schon länger Verhandlungen über u. a. ein neues ORF-Gesetz laufen. Dort gab man sich am Dienstag vorerst wortkarg: „Das VfGH-Erkenntnis ist zur Kenntnis zu nehmen und wird aktuell im Detail geprüft, insbesondere im Hinblick auf eine möglichst geringe Belastung für die Menschen in unserem Land.“