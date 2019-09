Richard Gerstl: Die Lebenstragödie eines großen Malers

Er wurde nur 25 Jahre alt und zählt doch zu den bedeutenden Expressionisten des Landes. Demnächst zeigt das Leopold Museum eine Ausstellung mit Werken des Malers Richard Gerstl, dessen dramatische Liebesgeschichte zu seinem frühen Ende führte.

Gerstl wurde 1883 in Wien geboren und wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Im Jahr 1906 freundete er sich mit dem Zwölfton-Komponisten Arnold Schönberg an, in dessen Freundeskreis er aufgenommen wurde. Gerstl malte sowohl den Musiker als auch dessen Frau, zu der sich bald eine innige Beziehung entwickeln sollte.