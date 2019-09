Die Wienzeile: Hans Moser und "Frau Sopherl"

Sie ist im Moment der Aufreger unter Wiens Straßen. Die Wienzeile. Da kann’s schon passieren, dass man im Stau stecken bleibt. Ich kann Ihnen als geplagtem Autofahrer nur den schwachen Trost vermitteln, dass Sie während des Wartens allerhand Bemerkenswertes erkunden können, zählt die Wienzeile doch zu den prachtvollsten und historisch interessantesten Straßen der Stadt.

Genau genommen gibt es zwei Wienzeilen: Die Linke (auf der man stadtauswärts fährt und an der momentan der Wiental-Radweg entsteht) und die Rechte. Die Linke Wienzeile ist die prunkvolle, geadelt durch das Theater an der Wien und mehrere Otto-Wagner-Bauten. Die Rechte ist die ältere, die schon um 1700 als Verkehrsweg in den Westen führte. Heute durchlaufen die beiden Wienzeilen insgesamt sechs Bezirke (den 4., 5., 6., 12., 14. und 15.).