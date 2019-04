Die erste Adresse für das Fin de Siècle

Der gelernte Wiener, die gelernte Wienerin hat zur Epoche „ Wien um 1900“ wahrlich schon viel gesehen. Doch die Momente, in denen sich der eine, große Überblick bot, waren in der Museumslandschaft doch erstaunlich rar gesät. Dem hilft nun die neue Dauerpräsentation des Leopold Museums ab: Unter dem Motto „ Wien 1900 – Aufbruch in die Moderne“ ist auf drei Ebenen des Hauses ein hervorragender Parcours gelungen, der nicht mit Effekten spart, aber nie billig wirkt; der viel Wissen bündelt, aber nie bloß belehrend anmutet. Gedankt ist dies dem Reichtum der Leopold-Sammlungen, die noch mit interessanten Privat-Beständen ergänzt wurden und auch für hartgesottene Museumsbesucher so manche Überraschungen bereit halten. Bei der Konzeption stützte sich Direktor/Kurator Hans-Peter Wipplinger auf einen Pool an Expertinnen und Experten.

Derart auf den Schultern von Riesen stehend, gelang es Wipplinger, eine beglückende Klarheit in die Räume zu bringen. Hauptwerke sind durch ihre Platzierung sofort als solche zu erkennen. Oft sind sie mit flankierenden Bildern zu Trios gehängt, die das Spektrum eines Werks erfassen lassen: Das ist bei Klimt und Schiele der Fall, aber auch bei Albin Egger-Lienz oder Hans Makart.

Da „ Wien um 1900“ eine Vor- und Nachgeschichte hat, sind die Räume atmosphärisch divers gestaltet: Verbreiten am Beginn noch Wandvorhänge die Salon-Atmosphäre des 19. Jahrhunderts, verdeutlichen im mittleren Geschoß kleine Wohn-Ensembles zu Otto Wagner, Adolf Loos oder Kolo Moser die Idee, dass die Kunst alle Lebensbereiche erfassen sollte.