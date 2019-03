Der geheimnisvolle Ring des Herrn Iffland

Was Werner Krauß in dem Brief verschweigt, ist der umfangreichen „Akte Iffland“ im Österreichischen Staatsarchiv zu entnehmen: Dass nämlich die Vergabe des Rings an ihn, Krauß, äußerst umstritten war. In den Dokumenten findet sich dieses Telegramm des Schweizer Bühnenkünstlerverbands vom 22. November 1954: „Der von Albert Bassermann hinterlassene Iffland-Ring stellt ein Symbol dar. Der jeweilige Träger muss als Künstler und als Mensch Vorbild sein. Die Vergangenheit des Herrn Werner Krauß entspricht in Gesinnung und Haltung dieser Voraussetzung nicht. Wir protestieren nachdrücklich gegen die Verleihung des Rings an ihn.“