Iffland-Ring-Träger Jens Harzer, das fiebrige Nervenbündel

2004 folgte bei den Festspielen Eugene O’Neills Psychodrama „Eines langen Tages Reise in die Nacht“: In der Regie von Elmar Goerden begeisterte Harzer als schwindsüchtiger Sohn Edmund, der in Cowboystiefeln windschief über die Bühne stapfte, eine Zigarette nach der anderen rauchend, die Hand am Whiskey-Glas. Noch eins drauf setzte er vier Jahre später, 2008 in einer von Hochmut getriebenen, schließlich von Selbstzweifeln geplagten Rolle – als Raskolnikow in Andrea Breths äußerst genauer Dramatisierung des Dostojewski-Romans „ Verbrechen und Strafe“. Unvergessen sind die nervenzerfetzenden Dialoge zwischen ihm und Udo Samel als listigem Kommissar.

2011 kehrte Harzer, mittlerweile Ensemblemitglied des Thalia Theaters in Hamburg, zurück nach Salzburg – als Alter Ego von Peter Handke in der Uraufführung von dessen Stück „Immer noch Sturm“, in dem der Autor – sehr politisch – die eigene Familiengeschichte beziehungsweise jene der Kärntner Slowenen aufarbeitet.

An genau diese Rolle erinnerte Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann unmittelbar nach der Bekanntgabe des neuen Iffland-Ring-Trägers durch Kulturminister Gernot Blümel in einer Aussendung: „Was für ein ,Ich‘, fünf Stunden in Katrin Bracks Schnipselregen (...): Taumelnd, sich verlierend, wütend und ratlos – ganz eigen, ganz unverwechselbar, ganz Harzer, zutiefst berührend und am Ende triumphal.“