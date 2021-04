Gert-Jonke-Preis für Lyrik geht an Ann Cotten

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und der Kulturreferent der Stadt Klagenfurt, Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (ebenfalls SPÖ), überreichten die Urkunde zu dem mit 15.000 Euro dotierten Preis. „Ich denke, dass dieser Preis zu einem guten Zeitpunkt an Sie verliehen wird. Gerade in einer Phase, wo Kunst und Kultur wenig Bühne haben dürfen, sind Auszeichnungen wie diese eine schöne, offensichtliche Wertschätzung“ betonte Kulturreferent Jürgen Pfeiler. LH Kaiser hob in seiner Gratulation an Cotten deren genreüberschreitende Sprachkunst hervor. Zugleich sei der Preis eine schöne, regelmäßige Erinnerung an seinen berühmten Namensgeber, den aus Klagenfurt stammenden Wortmagier Gert Jonke (1946 - 2009).