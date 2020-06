Durch Frankreich mit den Augen Maigrets

Georges Sim

Bistros

Henri Cartier-Bresson

Robert Doisneau

Frankreich

Im Frühjahr 1928 kaufte der 25-jährige Journalist und aufstrebende Autor, der sich damals noch "" nannte, ein Boot: Auf ihm befuhr Simenon, an Bord seine Frau Régine samt Hund Olaf, ein halbes Jahr die Flüsse und Kanäle. Die Bilder, die sich auf dieser Reise einprägten, wurden die Schauplätze seiner ersten "Maigret"- Romane . Die Flüsse und die Dorfplätze, die Kneipen an der Seine, die alten Männer in den einfachenund die Kinder auf ihren Fahrrädern: Alles wurde zur Kulisse. Was Simenon ab den 1930ern in Worte fasste, fingen zur selben Zeit junge Fotografen wie Brassaï,oderein: Ihre Bilder lassen, unterlegt mit Texten vonGeorges Simenon, Maigretsder einfachen Leute wiederauferstehen.