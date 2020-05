George Clooney beim Filmfestival in Venedig

Das älteste Filmfestival der Welt ist Baustelle. Immer noch. Zwar wird seit Jahren an dem großen Festivalgebäude, dem Casino am Lido, herum renoviert. Doch Fortschritte sind keine zu erkennen, im Gegenteil. Die Baustelle wird größer statt kleiner. Trotzdem präsentieren sich das 68. Filmfest von Venedig mit großem Glamour und internationalem Star-Auftritt. Zum Auftakt reiste George Clooney - ein Dauergast von Festivaldirektor Marco Müller - mit seiner Hollywood-Entourage an, um sein neues Polit-Drama, "Die Iden des März" als Weltpremiere im Wettbewerb vorzustellen.



Nein, er wolle nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden, erklärte ein gut gelaunter Clooney strahlend der begeisterten Weltpresse: "Mein Job ist sehr sexy. Ich will mit niemanden tauschen." Und überhaupt: "Wenn ein Politiker Entscheidungen trifft, dann kann das auf das Leben von Menschen fatale Auswirkungen haben. Da bleibe ich lieber beim Geschichten erzählen: Im schlimmsten Fall gibt's schlechte Kritiken."



Clooney selbst führte die Regie bei "Die Iden des März" und spielt auch eine der Hauptrollen inmitten seines charismatischen Männer-Ensembles. Und tatsächlich sind es vor allem die hervorragenden Schauspieler - Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti und Clooney selbst - die das Herzstück dieser gediegenen Regiearbeit bilden. Vor allem ihnen verdankt sich die Sogwirkung des atmosphärisch sehr stimmungsvollen, erzählerisch aber etwas behäbigen Wahlkampfdramas.