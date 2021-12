"Giulio Cesare" an der Wien: Lustvolles Spiel mit dem Theater

Auch abseits der Leinwand tut sich einiges, denn hier spielt die Regie lustvoll mit Bildern, Geschichten, Behauptungen und dem Theater an sich. Köstlich etwa jene Szene, in der Giulio Cesare mit Cleopatras bösem Bruder Tolomeo (herrlich auf einen Antiheld der Marke Quentin Tarantino getrimmt und gut bei Stimme: Christophe Dumaux) Federball spielt. Oder wenn Cleopatra ihrem Cesare vor einem entscheidenden Kampf unbedingt eine Toga als Outfit verpassen will. Da ist Warner – ebenso wie bei den tieftragischen Szenen – in absoluter Höchstform.

In Hochform präsentieren sich aber auch viele der exzellenten Singschaupieler. So ist der Countertenor Bejun Mehta ein vokal wie darstellerisch fabelhafter Giulio Cesare. Da sitzen die Koloraturen makellos. Gleiches gilt für die Sopranistin Louise Alder als stimmlich wie auch optisch flexible und wandelbare Cleopatra sowie für Jake Arditti, der als Sesto vom Muttersöhnchen zum eiskalten Rächer an seinem Vater mutiert. Als Sestos trauernde Mutter überzeugt Patricia Bardon als standesbewusste Römerin. Den bösen General Achilla gestaltet Simon Bailey mit Nachdruck. Konstantin Derri und Joni Österlund in der stummen Rolle des ermordeten Pompeo ergänzen das homogene Ensemble.