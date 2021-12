Auch in der Oper jagt der Boulevard die Royals

Warner weiter: „Ich sage das ohne Bitternis. Ich bin nur so wütend auf diese Brexit-Schreier, die sich bei uns durchgesetzt und damit das Land ins Chaos manövriert haben. Dass die Europäische Union den Briten nun nicht mehr entgegenkommt, kann ich gut verstehen.“ Und lachend: „Aber vielleicht sollte ich die irische Staatsbürgerschaft annehmen. Ich habe auch irische Vorfahren und dann könnte ich in Europa leichter arbeiten. Mit viel weniger Bürokratie.“

Die Premiere am Freitag wird Warner also zwangsweise in England verbringen, er verspricht aber: „Ich werde allen Künstlerinnen und Künstlern und dem Wiener Publikum zuwinken und hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit gefällt. Denn so leicht war das in Zeiten der Pandemie auch wieder nicht.“