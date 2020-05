Georg Danzer: 65 Jahre, 62 Songs, 27 Alben

Am Freitag wäre der österreichische Liedermacher Georg Danzer 65 Jahre alt geworden - hätte ihn uns der dumme Tod nicht im Juni 2007 viel zu früh weggenommen.



Bald nach Danzers Tod plante dessen engster Freund und langjähriger Manager Blacky Schwarz eine Neuauflage von Danzers musikalischem Lebenswerk. Dieser Plan erwies sich als schwieriger als gedacht: Danzers 33 Alben verteilen sich auf vier Plattenfirmen. Es dauerte vier Jahre, um zumindest zwei davon ins Boot zu holen: Universal und Sony. 27 Alben, größtenteils längst vergriffen oder nie auf CD zu haben, erscheinen jetzt digital remastert neu.



Roman Eggenberger arbeitete gemeinsam mit Schwarz für die Universal an diesem Projekt: "Von dieser Label-übergreifenden Kooperation profitiert jeder Danzer-Fan."

Schwarz wieder betont, wie angenehm die Zusammenarbeit mit beiden Plattenfirmen, die an sich harte Konkurrenten sind, ablief: "Beide einigten sich sogar auf ein gemeinsames grafisches Erscheinungsbild."



Wermutstropfen: Sechs Alben fehlen, darunter sein erstes ("Der Tschik") und die Teldec-Alben von Ende der Achtzigerjahre.



Außerdem gibt es jetzt eine Dreifach-CD ("Wann i so z'ruckschau"): 62 Lieder, zusammengestellt von Schwarz ("eigentlich wollte ich 65, schließlich ist es sein 65. Geburtstag, aber es passten nur 62 drauf").