Genesis-Comeback ist fix: Britische Kultband geht auf Tour

Genesis wurde 1967 gegründet und zählt mit weltweit mehr als 150 Millionen verkauften Alben bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Bands. Zu den Gründungsmitgliedern zählte Peter Gabriel. In der Ära Collins-Rutherford-Banks erzielte die Formation auch zahlreiche Charterfolge, etwa mit "Invisible Touch", "Land of Confusion", "Jesus He Knows Me" oder "I Can't Dance". Zu einem ihrer legendärsten Konzerte zählte der Auftritt im Wembley-Stadion von 1987.