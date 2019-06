Phil Collins beim Wien-Konzert: Tanz im Sessel

Dann hat Collins’ Sohn Nicholas seinen großen Auftritt. Der heute 18-Jährige übernahm beim Live-Comeback des Vaters die Drums, denn die kann der Senior wegen seiner angeschlagenen Gesundheit auch nicht mehr spielen. In der Mitte der Show setzt Nicholas mit dem Perkussionisten zu einem Duell an, zeigt, dass er dem Papa dabei auch in so jungen Jahren in nichts nachsteht. Und der Papa setzt dann doch noch mit ein, spielt mit den Händen auf einem Schlagbett mit. Gleich drauf darf Nicholas dann auch noch Klavier spielen. Denn, erklärt Phil, „You Know What I Mean“ sei der einzige seiner Songs, den Nicholas wirklich mag.