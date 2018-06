Gene Simmons: Party für Kiss-Fans – ganz ohne Kiss

Bei „Vault“ gab es die Option, dass Sie für die stolze Summe von 50.000 Dollar zu dem Käufer für einen Tag nach Hause kommen. Wie viele haben diese Option gewählt?

Zumindest 100. Die Leute haben sich zusammengetan, und wenn 50 Freunde mitmachen, zahlt jeder nur mehr 1000 Dollar.

Im August erscheint Ihr Buch über den „27-Club“, all die legendären Musiker, die mit 27 Jahren gestorben sind. Wie kamen Sie auf dieses Thema?

Ich lese sehr viel, und immer wieder taucht die Frage auf, warum sind Leute wie Amy Winehouse, Mama Cass Elliot von The Mamas and the Papas, Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Brian Jones und so viele andere mit 27 Jahren gestorben? Da muss doch etwas Eigenartiges vorgehen.

Darüber gibt es viele spirituelle Abhandlungen. Sie sind aber ein pragmatischer Mensch. Worin sehen Sie den Grund dafür?

Stimmt, ich glaube nicht an Spiritualität, an Geister oder an das Schicksal. Für mich geht es dabei um den Lebensstil und die Einstellung dieser Leute zum Leben. Das behandeln wir in dem Buch. Aber keiner hat je eine vernünftige Antwort dafür gebracht, warum sie gerade mit 27 gestorben sind.

Tun Sie das?

Vielleicht. Sie müssen das Buch lesen!

Sie unterstützen die Benefizorganisation „Mending Kids“. Warum gerade die?

Ich unterstütze 1400 Kinder in Afrika mit Nahrung und Kleidung, weil sie nur deshalb ein schreckliches Leben haben, weil sie in Sambia, Simbabwe oder Äthiopien geboren wurden. Sie haben keine Wahl. Wir alle müssen helfen, und es bedeutet nicht, dass man deshalb in Konkurs geht, oder sich etwas versagt. Aber wir alle geben Geld für dumme Dinge aus, die wir später nie wieder verwenden. Dieses Geld könnte man nehmen und es jemandem auf der Straße geben, der Hunger hat.

Was sind die dummen Dinge, die Sie sich leisten?

Ich leiste mir nicht viel. Ja, ich habe Geld und ich könnte mir einen Privatjet kaufen, eine Flotte von Rolls Royces oder Trucks haben, aber das mache ich nicht. Ich fliege mit Linienflügen, hab nur einen Truck, ich brauche nicht sehr viel. Auch in Hotels checke ich immer im Einzelzimmer ein. Denn wenn du schläfst, ist es egal, ob du in einer Suite oder in einem Einzelzimmer bist. Und ich habe hier zwar ein sehr großes Haus, aber mein Schlafzimmer ist klein, denn da ist es behaglich. Ein großes Zimmer ist nie behaglich.