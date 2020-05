Kiss: Feuerspucker gibt Business-Tipps

Mit zwei Bühnen, die nebeneinander stehen und abwechselnd bespielt werden, wollen die Veranstalter des heuer erstmals stattfindenden Festivals "Rock in Vienna" eine Alternative zu den etablierten Festivals bieten. So müssen die Zuschauer keine langen Wege auf sich nehmen, um zu ihrer Lieblings-Band zu kommen. Denn von jedem Platz aus ist jeder Act zu sehen. Und weil die Bühnen abwechselnd bespielt werden, entfallen auch langwierige Umbaupausen. Kaum hat ein Act seine Show beendet, startet auf der anderen Bühne der nächste.

Die Highlights des Programms am Donnerstag (4. 6.) sind Body Count feat. Ice-T, A Day To Remember, Faith No More, Broilers, Metallica.

Am Freitag (5. 6.) werden Triggerfinger, Saint Vitus, Turbonegro, Danko Jones, Within Temptation, The Hives, Incubus und Muse, die ihr neues Album "Drones" mit im Gepäck haben, die Donauinsel rocken. Und am Finaltag (Samstag, 6. 6.) treten Heaven Shall Burn, Airbourne, Limp Bizkit, Sabaton und Kiss auf.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse. Der Zutritt zum Gelände erfolgt über einen zentralen Eingangsbereich auf der Donauinsel zwischen der U6-Brücke und der Brigittenauer Brücke.

Alle weiteren Infos zum Line-up, den Anreise- und Campingmöglichkeiten unter www.rockinvienna.at.