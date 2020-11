Gemischte Platte: Urlaub in Polen, Eels und Alpine Dweller

In der Musik ist es oft wie in der Liebe: Man trennt sich. Und findet sich nach einer Nachdenkpause inklusive Drama wieder. Getrennt und wiedergefunden hat sich auch das 2011 aufgelöste Duo Urlaub in Polen, das soeben mit „All“ ein gelungenes und herrlich erfrischendes Comeback-Album vorgelegt hat. Es ist ein rhythmisches Feuerwerk, das Janzen (Schlagzeug) und Sänger Georg Brenner (Gitarre, Synthesizer) in ihren zehn neuen Songs zünden. Es funkt und groovt gehörig. Dazu will man tanzen. Sofort!