Ansa Sauermann: "Ich komme zu spät und bleibe zu lang"

Sie leben und musizieren unter anderem in Wien. Wie hat die Stadt Ihre Songs beeinflusst?

Die Stadt hat vor allem mich beeinflusst. Das hat dann natürlich auch mein Schreiben geprägt. Ich war 2016/2017 ein halbes Jahr in Wien, dann kurz in Dresden und ein Jahr in Berlin, bevor ich hierher zurückgekommen bin. In Deutschland war ich in den letzten Jahren irgendwie rastlos. Das war auch gut so, hat mich angetrieben, aber wirklich happy war ich nicht. Der erste Sommer in Wien war dann einfach nur grandios. Ich war viel unterwegs, habe neue Freunde kennengelernt, bin in die Stadt regelrecht eingetaucht. Musikalisch produktiv war ich da aber eher nicht. Das kam dann alles auf einmal raus. In fünf Tagen sind fünf Songs entstanden. Die Themen handeln teilweise noch aus der Zeit in Deutschland, die Umsetzung und Sprache aber sind von einer neuen Wiener Wurschtigkeit geprägt. Ich war selbstsicherer. Mich hat interessiert, ob ich die Songs und den Sound geil finde oder nicht. Es gibt in Wien eine große Pop-Szene, die einen selbstbewussten, unverkrampften Umgang mit der Musik und ihrer Muttersprache hat. Das gefällt mir sehr.

Wie sind Ihre Songs entstanden? Wie wurden Sie für die Platte umgesetzt?

Ich schreibe größtenteils zu Haus, meist mit der Gitarre. Harmonien und Gesangsmelodie entstehen bei mir gleichzeitig. Der Text kommt da auch schon rein, kann aber auch später noch dazu kommen. Dafür war ich "früher" auch immer mal im Alt Wien oder im Café Weidinger, weil da keine Musik läuft. Da man aber nicht mehr rauchen darf, fehlt mir da die Ruhe am Tisch. Österreich, es ist Zeit für Kompromisse. Die gibt es überall. Ein separater Raum, in dem nicht bedient wird beispielsweise. Ein dogmatisches Rauchverbot ist fürn Arsch! Sorry. Im Studio haben wir dann die Gerüste der Songs aufgestellt und dabei teilweise auch Gitarre, Gesang und Schlagzeug als One-take ohne Klick eingespielt. Die Zusammenarbeit mit Voodoo Jürgens Schlagzeuger David Schweighart war eine wahre Freude. Wir waren absolut auf einer Wellenlänge. Dann kamen meine Musiker aus Dresden dazu und wir haben die Gerüste vollendet.