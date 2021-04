Gemischte Platte: The Offspring und Dinosaur Jr.

The Offspring: Let The Bad Times Roll

Was, die gibt es noch? Echt jetzt? Warum eigentlich?! Diese Gedanken kommen einem als Teenager der 90er-Jahre hoch, wenn man von einem neuen Album von The Offspring hört. Genau, das sind die Kalifornier, die mit ihrem durchaus brauchbaren Album „Smash“ Mitte der 90er-Jahre neben den immer schon cooleren Green Day („Dookie“) die Charts prägten. Was danach abgeliefert wurde, lag aber zwischen eh okay und Totalausfall. Das erste Album nach neun Jahren Pause reiht sich irgendwo dazwischen ein.