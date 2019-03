Gemischte Platte - mit Soia, Apparat und The Cinematic Orchestra

Soia: Where Magnolia Grows

Das dritte Album der in Wien ansässigen und in Taiwan geborenen Songschreiberin bietet eine textlich clevere, musikalisch gelungene und durchgehend ins Ohr gehende Verschmelzung von Hip-Hop, Rhythm & Blues, Soul und Jazz. Soia lässt in ihren neuen Songs zusammen mit ihrem Produzenten Mez die 90er-Jahre auf- und hochleben. Man hört an Morcheeba erinnernde Downbeats, teils deepe, zeitgemäße mit rollenden Hi-Hats ausstaffierte sowie oldschoolige Rhythmen. Obendrauf gibt es meist luftig-verspielte Melodien, die einem an Erykah Badu, Aaliyah, TLC, Mary J. Blige und Mary Mary erinnern. Mitunter drängen die Beats zwar in Richtung Dancefloor, aber in Summe ist das Ergebnis ein sich zurücklehnender, sonnendurchfluteter, detailverliebter und dezent neben der üblichen Spur liegender Pop, der keine Herkunft, keine Grenzen kennt. Das nennt man wohl Weltmusik. Oder eben Musik von Welt.