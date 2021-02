Gemischte Platte: Grant und James Yorkston & The Second Hand Orchestra

James Yorkston & The Second Hand Orchestra: The Wide, Wide River

Der britische Singer-Songwriter singt – unterstützt von seinem Second Hand Orchestra – wieder das ewige Lied über Herz und Schmerz.

Gut so, denn kaum einer kann das besser als James Yorkston. Sein Talent für traurige, aber auch hoffnungsvolle Pop-Kunst stellt er auf seinem neuen Werk wieder einmal unter Beweis. Seine in Schweden unter der Regie von Karl-Jonas Winqvist aufgenommenen Songs sind harmoniebedürftige, wundervoll arrangierte Indie-Orchester-Hymnen, die wie ein Wärmepflaster wirken – gut fürs Gemüt.