Geld, Alk & Rock'n'Roll: Die hochprozentigen Gewinne der Stars

Die US-amerikanische Metal-Band Metallica ist unter die Schnapsbrenner gegangen. Am Donnerstag wurde der erste eigene Whiskey der Band bei einem Event in Madison, Wisconsin vorgestellt; auf der aktuellen US-Tour wird er im Umfeld der Shows erhältlich sein, verkündete die Band auf ihrer Homepage.

Überraschend ist an der Ankündigung eigentlich nur der esoterische Unterton, der an eine hochprozentige Version so genannter "energetisierter" Wasserprodukte denken lässt: Während der Reifung im Fass sei der Whiskey mit Sub-Bässen beschallt worden, was die molekularen Wechselwirkungen gefördert und so den Geschmack „geformt“ habe, schrieben die Band-Mitglieder. Die Firma Meyer Sound habe einen eigenen Subwoofer für dieses Verfahren, für das der Whiskeyspezialist Dave Pickerell ein eigenes Patent angemeldet habe, entwickelt. Ob tatsächlich Metallica-Songs für die Beschallung verwendet wurden, lässt die Presseaussendung offen, die aufgezeichnete Schallwelle auf der Whiskeyflasche stammt jedenfalls vom Song "Blackened".