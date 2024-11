"Geister" von David Schalko in der Galerie Ostlicht

David Schalko prägt seit mehr als 20 Jahren das österreichische Kulturgeschehen. Er schreibt Bücher und dreht Fernsehserien, zuletzt lief im Öffentlich-Rechtlichen seine sechsteilige Kafka-Biografie. Schalko ist der Erfinder von „Braunschlag“ und produziert mit seiner Filmfirma „Superfilm“ Formate wie „Willkommen Österreich“.

Da er damit immer noch nicht voll ausgelastet ist, schreibt er noch Romane und macht nun auch einen auf Fotograf. Einige seiner Bilder kann man nun bis 21. November in der Ausstellung „Geister“ in der Galerie Ostlicht (Absberggasse 27, 1100 Wien) sehen (Eröffnung: Samstag, 9.11., 18 Uhr). Ein Anlass, bei dem sich die Frage aufdrängt: Wann schläft Schalko eigentlich? Wann isst er? Und: Was kommt als Nächstes? Wird der 51-Jährige bald als Sänger einer Rockband auf der Bühne stehen? Eher nicht. „Und keine Angst, ich werde jetzt auch nicht zu malen beginnen“, gibt er am Telefon Entwarnung.