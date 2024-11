Schröders Abschied von der Albertina: Schau mal, was da hämmert

An großformatigen Drucken entlang wandert man in der Schau also durch eine persönliche Alltagsikonografie, die quasi über die Bande zur Kunst wird: Hier spiegelt sich eine Welt, die hochpersönlich ist, aber breit anschlussfähig, ohne dem Publikum durch rigide Komplexität den Zugang zu versperren.

Die Albertina ist nicht ganz happy mit der Einordnung Dines als Pop-Art-Künstler – aber gerade in der reinen Wirkungsmacht sind die gezeigten Werke auf positive Art nahe an dieser Kunstströmung. Es sind eindrückliche, in verschiedenen Durchdringungsgraden zu konsumierende Einzelwerke, deren biografische Aufladung und Zwischentöne sich vor allem im Zusammenspiel ergeben. Etwa wenn die früh als zentrales Thema aufgenommenen Hämmer (sie erinnern durchaus auch mal an die bedrohlichen Hämmer in Gerald Scarfes Animationen zum Pink-Floyd-Album „The Wall“) später in einem bunten Traum des Künstlers mit all den anderen Lebensmotiven Dines auftauchen.