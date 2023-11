Gegen den Trend: Analoge Fotografie beim "Rotlicht"-Festival

Zum dritten Mal findet heuer in Wien ein Schwerpunkt zur analogen Fotografie statt. Ziel des "Rotlicht"-Festivals ist die Vernetzung von K├╝nstlerinnen und K├╝nstlern, aber auch von Laiinnen und Laien und fotografiebegeisterten Personen. Das noch junge Festival ist dann auch als Antwort zu verstehen, als Antwort auf die zunehmende Digitalisierung der Welt. In einer Welt, in der Fotos nur noch mit dem Smartphone (und f├╝r Instagram und WhatsApp-Nachrichten) gemacht werden.

Ausstellungen

Das Festival wird mit der Hauptausstellung, die im Atelierhaus der Akademie der Bildenden K├╝nste (ehemals Semperdepot in Wien 1060) stattfindet, er├Âffnet. Die 20 Gewinnerinnen- und Gewinnerprojekte wurden aus einem Open-Call ausgew├Ąhlt, bei dem es insgesamt 460 Einreichungen aus 44 verschiedenen L├Ąndern gab. Bei der Er├Âffnungsfeier, die am Freitagabend um 19 Uhr stattfinden wird, werden 16 der K├╝nstlerinnen und K├╝nstler pers├Ânlich an Ort und Stelle sein. Au├čerdem gibt es Performances, musikalische Darbietungen und eine After-Party.