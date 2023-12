Gartenbaukino sagt Lesung mit jüdischer Autorin ab

Feldman wuchs in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York auf, flüchtete aus dieser als junge Frau und später nach Berlin. 2012 beschrieb sie ihre Flucht in ihrer Autobiografie "Unorthodox", die sie weltberühmt machte. 2020 verfilmte sie Netflix in einer gleichnamigen Serie.

"Schwierig, Mehrwert zu gewährleisten"

Das Gartenbaukino rechtfertigt die Absage wie folgt: "Was bei unserer Anfrage im September eine klassische Lesung zum aktuellen Buch samt anschließendem Gespräch gewesen wäre, hat durch die Ereignisse seit Anfang Oktober neue Themen und potenzielle Konfliktherde aufgetan. Wir sehen es in der aktuellen Stimmung - global wie lokal - als schwierig bis unmöglich an, die Sicherheit und den Mehrwert einer solchen Veranstaltung zu gewährleisten."

