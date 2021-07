"Ganymed" im Kunsthistorischen Museum: Ach, grausame Natur

Was für endlose Gräuel der Natur (und des Menschen) in den Bildern im Museum lauern! Und sei es nur der Hummer, der aus "Großer Fischmarkt" von Joachim von Sandrart heraustritt, in Form des rotwallig beumhangten Peter Wolf zu uns spricht – und mit den Worten von David Foster Wallace vom Todeskampf des gekochten Krustentiers berichtet. Wie sich der Hummer anklammert an den Seiten des Kochtopfes, es ist zum Verzweifeln.

Dabei noch eine leichtere Übung. "Josef sieht wirklich erschöpft aus", sagt Rania Mustafa Ali zu Gentileschis Jesus-Bild "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten". Sie weiß, wovon sie spricht: Die junge Frau, die mit Leinwand und Turnschuhen im KHM steht, ist selbst geflohen, aus dem Grauen des syrischen Krieges. Sie filmte auf dem Handy mit, Unvorstellbares; 2,5 Millionen Menschen haben das gesehen. Nun zeigt sie bei " Ganymed Nature", wie an der Grenze zu Mazedonien Tränengasgeschoße auf die Flüchtlinge herabregnen.

Vivien Löschner berichtet, wieder zu einem Bild von Jesus und Maria ("Maria mit Kind" von Fra Bartolomeo), von einer missglückten In-Vitro-Befruchtung und davon, was die Frau dabei mitmacht. Auch das ist, führt man es sich so richtig vor Augen, eine außerordentliche emotionale Belastung.