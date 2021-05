Galerist Thaddaeus Ropac eröffnet Außenstelle in Seoul

Der global agierende österreichische Galerist Thaddaeus Ropac eröffnet nach Standorten in Salzburg, Paris und London nun auch eine Dependance in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.

Die neuen Galerieräume befänden sich im Stadtteil Hannam-dong, der sich zu einem florierenden Kulturbezirk entwickelt habe, gab die Galerie bekannt. "Selbst innerhalb der relativ kurzen Zeitspanne des letzten Jahrzehnts konnten wir spannende Entwicklungen beobachten. Wir haben in Seoul Räume gefunden, die sich nach einem neuen Zuhause für unsere Künstlerinnen und Künstler und einem idealen Platz für unser Ausstellungsprogramm anfühlen, das wir im Oktober den Besucherinnen und Besuchern präsentieren werden", wird Ropac in einer Aussendung zitiert.

Fühler ausgestreckt

Für die Galerie nahmen die Korea-Verbindungen 2007 ihren Ausgang. Damals prädiesentierte das National Museum of Modern and

Contemporary Art Korea den deutschen Maler Georg Baselitz, eines der "Zugpferde" der Galerie. Im selben Jahr übernahm die Galerie die Repräsentation der renommierten koreanischen Künstlerin Lee Bul. Auch der Maler Lee Ufan gehört zum Stamm Galerie und wurde u.a. auch in den Salzburger Räumen präsentiert.

Korea hat seine Rolle als Kunstmarktstandort zuletzt ausgebaut, auch die Messe „Frieze“ soll eine Expansion planen. Bisher unterhielt Ropac ein Büro im Hotspot Hongkong, aber keinen Schauraum in Asien.