Fußball-WM-Finale mit besseren Marktanteilen im ORF als 2014

Das überraschende Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Moskau hat dem ORF zum Abschluss erneut sehr gute Seher-Zahlen und Marktanteile gebracht: 1,865 Millionen verfolgten durchschnittlich die zweite Hälfte des Spiels zwischen den späteren Sieger Frankreich gegen "Underdog" Kroatien. Das entspricht einen Markanteil von 65 Prozent bei den Sehern ab 12 Jahren (67 bzw. 72 Prozent in den Zielgruppen 12 – 49 bzw. 12 –29 Jahre). Es war damit das 21. Spiel bei dieser WM, das mehr als eine Million Zuseher hatte. Zu einem Gutteil der Verdienst der kroatischen Nationalmannschaft, die an vier der fünf quotenstärksten Matches beteiligt war. Bei den Live-Streams waren es sogar die Top-4-Spiele.