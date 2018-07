ORF: Der Quotenbringer kommt aus Kroatien

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland steuert auf ihr unerwartetes Finale zu: Am Sonntag kommt es mit dem Spiel Frankreich gegen Kroatien zum Abschluss und Höhepunkt des Fußball-Welt-Gipfeltreffens (ab 15.15 Uhr, ORFeins). Schon heute, Samstag, stehen sich im kleinen Finale Belgien und England gegenüber (ab 15.15 Uhr, ORFeins).

Noch vor dem Ende und nach 62 gespielten Matches steht bereits ein Sieger dieser Weltmeisterschaft fest: Der ORF konnte trotz – oder vielleicht auch wegen – des großflächigen Favoritensterbens auf dem Spielfeld hervorragende Seherzahlen einfahren. Schon vor den beiden letzten Spielen lag man so oft über der Millionen-Seher-Grenze wie nie zuvor in der jüngeren Fußball-WM-Geschichte. Auch die ORF-Livestreams via TVthek, sport.orf.at und App erreichten bemerkenswerte Höhen (siehe Grafiken unten).

Die stärksten Zahlen brachte ORFeins das jüngste Match: Die zweite Hälfte der Verlängerung der Begegnung Kroatien gegen England verfolgten durchschnittlich 1,718 Millionen Zuseher über 12 Jahre. Das entspricht einem Marktanteil von 58,4 Prozent.

Was die weiteren Detailwerte dieses Spiels, das sinnbildlich für alle anderen steht, verraten: Eine Fußball-WM ist keine Altherren-Veranstaltung, wie es das Klischee vermuten ließe. Ganz im Gegenteil: Den höchsten Marktanteil erreichte das Halbfinal-Match in der Zielgruppe der Unter-29-Jährigen (64,1 Prozent).