Der 36-Jährige, der aktuell zu einem der gefragtesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum zählt, verkörpert in „Funeral For A Dog“ Daniel Mandelkern, einen sensiblen, wortkargen und verkopften Literatur-Kritiker, der nach einem gemeinsamen Schicksalsschlag mit seiner Langzeitbeziehung (Anne Ratte-Polle) nur noch eines sucht: den Ausgang. Und so fliegt er nach Italien, wo er mit dem Buchautor und Lebemann Mark Svensson (Friedrich Mücke) ein Interview führen soll. Am Weg dorthin lernt er Tuuli (Alina Tomnikov) im Flugzeug kennen, eine Freundin von Svensson, die ihn dann auch mit zur Villa nimmt, in der Svensson wohnt. Es ist der Ausgangspunkt einer Amour fou, die „erstmal so wirkt, als würden die Gefühle der Männer und ihr Umgang mit der Liebe im Zentrum stehen. Mit Fortdauer der Serie stellt sich aber heraus, dass Tuuli das eigentliche Zentrum der Geschichte ist. Und diese Rolle von Tuuli hat mich von Anfang an fasziniert.“, sagt die Regisseurin Barbara Albert, die mit „Funeral For A Dog“ ihre erste Serie realisiert hat.