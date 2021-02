Regisseurin Barbara Albert dreht Serie: Sprung in unbekannte Gewässer

Wie kam es dazu, dass Sie vom Kinofilm zur Serie gewechselt sind?

Ich habe vor, auch wieder Kinofilme zu drehen, sehe aber die Serienarbeit als spannende erzählerische Chance. Vor über zwei Jahren hat mich die Produzentin Ursula Wolschlager gefragt, ob ich eine Serie namens „Schnee“ mitentwickeln will und als Regisseurin einsteigen möchte. Dieses Entwickeln von „Schnee“ (dessen Dreharbeiten ab Herbst geplant sind, Anm.) war eine schöne Erfahrung, und ich habe gemerkt, dass mich das interessiert: Über einen längeren Zeitraum hinweg horizontal zu erzählen. Dann wurde ich von Sky angefragt. Es ist eine echte Entscheidung. Man muss wirklich überzeigt davon sein, um zwei Jahre damit zu verbringen. Aber die Drehbücher haben mich sehr interessiert.

Wie weit sind Sie mit dem Dreh von „Paradiso“?

Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr den Vertrag unterschrieben – und dann kam Corona. Letztes Jahr hatten wir über 50 Drehtage. Jetzt habe ich noch zehn Drehtage in Bulgarien. Die Geschichte beginnt Ende der 90er Jahre in Kolumbien. Drehen werden wir nun allerdings in Kuba. Andere Teile spielen in Finnland und New York, die in Rückblenden erzählt werden und diese Serie zu einer Art Reiseserie machen. Im Studio von Sofia wird gerade viel gebaut, für Außenaufnahmen von New York 2001. Das heißt, ab Mitte Februar haben wir intensive Tage vor uns: An einem Tag sind wir in New York 2001, dann in Finnland 2000. Das ist aber auch toll.