Fürstliches Comeback mit Canaletto-Blick

Die Schau, die bis zum 31. März bei freiem Eintritt zu besichtigen ist, ist die erste wirklich „öffentliche“ Ausstellung, seit die fürstlichen Sammlungen ihren Museumsbetrieb 2013 auf das Angebot buchungs- und kostenpflichtiger Führungen reduzierten. Solche Führungen sind zur Besichtigung der Dauerausstellung im Palais – ausgestattet u.a. mit Hauptwerken von Rubens – weiterhin nötig, sie werden aber im März viermal täglich und zu ermäßigten Preisen (15 €, Familienticket 39 €) angeboten.

Gewinn für Wien

Für Wien ist die Teilöffnung in jedem Fall ein Gewinn – nicht zuletzt, weil sich im aufkeimenden Frühling auch der angrenzende Park zu einer Verschnaufpause von den Mühen des Alltags anbietet. Es gibt in der Hauptstadt wohl keinen anderen Ort, in dem sich aristokratisches Repräsentationsbedürfnis in solcher Fülle und Qualität betrachten lässt. Wenngleich mit dem „Relaunch“ auch eine hoch professionelle Datenbank der Sammlung und ein 3D-Tool zur Erkundung des in der Sala Terrena abgestellten Prunkwagens verfügbar gemacht wurde, so ist es doch die Aura der Räumlichkeiten, die den Zauber ausmacht.