„Frühlingserwachen“: Die Zeiten ändern sich, die Leiden nicht

Vor mehr als zehn Jahren wurde das Jugendtheater-Projekt „Gut gebrüllt“ ins Leben gerufen. Zuerst wurde im Hörbiger-Haus gespielt, seit 2007 auf einem Theaterwagen. Im Lebensbaumkreis an der Himmelstraße bei Grinzing widmen sich engagierte Jugendliche Frank Wedekinds „Frühlingserwachen“. Der veröffentlichte sein Stück auf eigene Kosten, denn sein Verleger fürchtete wegen „Verbreitung unzüchtiger Schriften“ verurteilt zu werden. Denn Wedekind zeigt drastisch, wie Jugendliche ihre Lust erforschen. Er erzählt von Selbstbefriedigung, Vergewaltigung und Selbstmord.

Claudia Bühlmann hat Wedekinds Text, den Max Reinhardt 1906 in Berlin zur Uraufführung brachte, für die aktuelle Sommerproduktion ihrer Jugendtruppe in die Gegenwart verlegt. Die wesentlichen Handlungsstränge sind übernommen. Im Zentrum steht bei ihr die Schülerin Wendla (Amelie Krisper), sie ist Teil einer Schulklasse, die Wedekinds Drama probt.

Die Schüler werden dabei zu den Figuren, die sie spielen. Das zeigt, nur die Zeiten ändern sich, die Leiden der jungen Menschen sind trotz Smartphone die gleichen geblieben. Wendla feiert ihren 17. Geburtstag, klagt über die Bevormundung der Mutter, die sie ständig am Handy anruft, und lässt sich mit Melchior (Johannes Brand) ein. Sie wird schwanger, doch Melchior will das Kind nicht. Moritz (Niklas Wolf) ringt mit Schulproblemen, seinem Vater und nimmt sich das Leben. Dann ist da noch Martha (Leonie Qualtinger), die von ihren Eltern misshandelt wird.

Dieses junge, engagierte, zurecht akklamierte Ensemble verdient es, dass man ihm zusieht. Im Lebensbaumkreis wird am 21., 22., 23. Juni. gespielt, dann zieht die Truppe für Vorstellungen am 28., 29. und 30. Juni in den Augarten weiter.