Franz West' Nachlass-Streit zugunsten von Privatstiftung entschieden

"Endlich aktiv werden"

Mit dem nunmehrigen Entscheid sollte klar sein, dass die Privatstiftung die zentrale Kraft bei der Verwaltung des Nachlasses ist. "Endlich können wir aktiv werden, das Werk und den Künstler in der Kunstwelt und in der öffentlichen Wahrnehmung wieder sichtbar machen und Franz West seiner künstlerischen Bedeutung entsprechend positionieren", heißt es in einem Statement von Vorstand und West-Neffe Roland Grassberger auf der Website der Stiftung. Man arbeite an einer "zukunftsorientierten Strategie", es seien aber noch "einige Fragen zu klären und in geordnete Bahnen zu bringen", heißt es in dem Statement.