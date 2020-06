Wien trifft Los Angeles

Aus dieser Erkenntnis heraus entstand Mitte 2014 die Idee, Beschriftungen aus verschiedenen Städten gegenüber zu stellen. "Signs From Different Worlds – Vienna meets Los Angeles" nennt sich eine noch bis 7. März zu sehende Ausstellung. Im West 46, einem Projektraum für Fotografie, in der Westbahnstraße 46 dokumentieren Achim Gauger und Steven Spiegel mit ihren Fotoprojekten die sich ständig wandelnden Gesichter zwei Großstädte: Wien und Los Angeles. "Schilder der Vergangenheit" nennt Spiegel seine Arbeiten. Zu sehen sind Schilder an Bowling Bahnen, Motels, Bars, Coffee Shops, Schnapsläden. "Viele Leute nehmen diese Schilder für selbstverständlich, wenn sie vorbeifahren. Aber wenn man anfängt, nach ihnen Ausschau zu halten, dann beginnt man in eine einfachere Zeit zu blicken – eine Zeit, in der Motel-Besitzer müde Motorradfahrer mit dem einfachen Versprechen eines "Farbfernsehers" ködern konnten.

Infos: "Signs from different Worlds - Vienna meets Los Angeles", noch bis 7. März im West 46 (Westbahnstraße 46, 1070 Wien).

Zur Ausstellung gibt es auch einen Katalog, 166 Seiten, 79 Fotos, 14 Euro. Erhältlich ist er direkt bei der Ausstellung oder hier.