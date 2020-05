Buchstaben der Stadt

Der älteste Schriftzug stammt aus dem Jahr 1918 und wurde von einem Café in Wien Simmering geerbt, deren 81-jährige Besitzerin heuer in Pension ging. „Das Herzstück der Ausstellung ist Elektro“, sagt Hörmann und blickt in Richtung Neonschrift. Rund 50 Jahre hing „Elektro“ über einem Geschäftslokal in der Ottakringer Hasnerstraße. „Wir haben zwei Tage dafür gebraucht, um die verrosteten Schrauben zu lösen. Ohne Flex würden wir heute noch am Gerüst stehen“, berichtet Hörmann. Für die Ausstellung wurden die Buchstaben gründlich gereinigt: Feinstaub und Taubendreck haben den Schriftzügen ziemlich zugesetzt. Erneuert werden sie aber nicht, denn man soll ihnen die Geschichte ruhig ansehen. Für Ecker sollten die Schriften ohnehin dort bleiben, wo sie hingehören – auf die Fassade. Denn: „Sie geben der Stadt ihre Identität.“

INFO: „Stadtschrift – Ausgelesene Wiener Schriftzüge“– bis 31. Jänner im „Treffpunkt Lerchenfeld“ (Lerchenfelder Straße 141). Di.: 10–12.30 Uhr; Mi.:15–19 Uhr; Do.:10–17 Uhr.