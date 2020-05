Auf die Größe kommt es an

Der französische Fotograf Franck Allais, derzeit lebt er in London, hat sich das Fotografieren selbst beigebracht. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit Alltagsgegenständen und bringt diese in einen anderen Kontext. In einem Interview mit photohab.com meint er dazu: „Ich mag es die Wahrnehmung der Menschen von Objekten und Funktionen zu hinterfragen, vor allem da diese oftmals als selbstverständlich angesehen werden. Die Fotografie ermöglicht es mir, mit dem Gewöhnlichen zu spielen und diese Dinge in einer ungewöhnlichen Umgebung zu präsentieren.“

Genau das macht seine Arbeit auch so besonders. Seine Fotomanipulationen beschäftigen sich mit ungewöhnlichen Relationen, inmitten eines humorvollen Settings. Da kann es schon einmal passieren, dass der Jagdhund größer ist als der Jäger, oder sich ein Elefant tatsächlich in einem Porzellanladen wiederfindet.