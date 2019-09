Fotografieren verboten! Ausstellung über die Berliner Clubkultur

Berliner Clubs sind legendär - auch für ihr Fotoverbot. Eine Ausstellung in der Galerie C/O Berlin widmet sich dieser 30-jährigen Clubkultur. Sie zeige „Blicke von Leuten, die in den Clubs ganz lange gelebt und fotografiert haben“, sagt Heiko Hoffmann, der gemeinsam mit Felix Hoffmann die Gruppenausstellung kuratiert. Zwei Jahre hat man Material gesichtet und diverse Privatarchive durchforstet - von analogen Schnappschüssen, Flyer und Plakaten über Stempel bis hin zu Clubmarken.

Mit der am Donnerstag eröffneten Schau „No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989 - Today“ wird die Berliner Clubszene seit dem Fall der Mauer historisch dokumentiert und im Nachhinein noch einmal erfahrbar gemacht.

Die Ausstellung im C/O Berlin präsentiert bis 30. November Fotografien, Videos, Filme sowie dokumentarisches Material und bietet so einen Einblick in die Entwicklung der Berliner Clubkultur der letzten 30 Jahre. Dass es überhaupt Aufnahmen gibt, ist außergewöhnlich, denn fast alle wichtigen Clubs in Berlin verfügten (und verfügen heute noch immer) über ein Fotoverbot.