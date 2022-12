Fotograf Tony Vaccaro gestorben

Nach 1949 kehrte Vaccaro in die USA zurück und arbeitete für Zeitschriften. Dabei porträtierte er Prominente von Kennedy über Frank Sinatra bis Sophia Loren. 1994 wurde er bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs in die französische Ehrenlegion aufgenommen. Die Stadt New York hatte dem Fotografen zum 100. Geburtstag eine Ausstellung mit dem Titel "Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition" gewidmet, die wenige Tage vor Weihnachten endete.

Der Fotograf hatte bereits zwei Covid-Infektionen überstanden und wurde in den letzten Wochen erneut ins Krankenhaus eingeliefert. In seinen letzten Tagen gab er der "New York Post" ein Interview, in dem er seine Langlebigkeit auf "Schokolade, Rotwein und Entschlossenheit" zurückführte.