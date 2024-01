"Forst" auf Netflix: Grausiges in der kalten Tatra

Netflix. Einer der Vorteile von Netflix ist, dass man mitunter Dinge aus Rest-Europa kennenlernt, an die man sonst nie geraten wäre. Dass das nur so ist, weil die EU Netflix zu mehr europäischem Content gezwungen hat, ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls kann man nun in einer neuen Serie Spannung auf Polnisch erleben. Und das wollen viele: „Forst“ heißt der Thriller in sechs Folgen, der sich schnell ganz vorn in den Sehercharts eingereiht hat. Kunststück, ist er doch der Inbegriff von „bingeable“. Die Zutaten: Natürlich ein Serienkiller, grausige Leichenzustände in Schnee und Eis der Tatra, ein kaputter Ermittler (Borys Szyc als Wiktor Forst), eine Spur, die in den Zweiten Weltkrieg führt.