"Boy Swallows Universe": Gute schlechte Menschen

Magisch und fantastisch

Die neue Netflix-Serie basiert auf dem Roman „Der Junge, der das Universum verschlang“ vom Australier Trent Dalton. Eli (Felix Cameron) fĂŒrchtet, dass seine Mutter wieder drogenabhĂ€ngig wird, ĂŒber seinen leiblichen Vater („Mentalist“ Simon Baker) weiß er nicht viel, sein Bruder Gus hat zu sprechen aufgehört. Er schreibt seine SĂ€tze wie Rauchzeichen in die Luft. Manchmal sind sie auch Vorhersagen ĂŒber die Zukunft. Das ist nicht der einzige magisch-fantastische Moment in der Serie, in der Elis brĂŒchiges FamilienglĂŒck in Gefahr gerĂ€t. Da gibt es auch noch ein geheimes rotes Telefon ...

Sympathisches Gesamtpaket aus Action, Humor, AbsurditÀt und der richtigen Dosis SentimentalitÀt.

